Cientista que estava a investigar novo coronavírus encontrado morto em casa

Bing Liu, um cientista que estava a estudar o novo coronavírus, foi assassinado este fim de semana, na sua própria casa. De acordo com a Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, Bing Liu já tinha chegado a “descobertas muito significativas” sobre as sequelas provocadas pela covid-19.

O cientista chinês foi encontrado com vários ferimentos de bala na cabeça, no tronco e nos membros, segundo declarações do departamento de Polícia de Ross, citado pela CNN. O alegado homicida foi encontrado mais tarde pelas autoridades, dentro do próprio carro, morto também com ferimentos de bala. As autoridades acreditam que o homem não identificado terá assassinado Bing Liu e depois cometido suicídio. Apesar de não se saber o que levou o homicida a tirar a vida ao cientista, as autoridades acreditam que estes se conheciam e não acreditam que tenha sido um motivo de ódio racial a desencadear o crime.