Número de casos e óbitos relacionados com novo coronavírus continuam a subir na Alemanha

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 947 novos casos de covid-19 no país, elevando assim o total de infetados para 164.807 pessoas, de acordo com o Instituto Robert Koch.

O número de óbitos registados voltou também a subir. De acordo com o instituto foram confirmadas 165 mortes nas últimas 24 horas, um número superior às 139 vítimas mortais de terça-feira e aos 43 óbitos registados na segunda-feira. No total, já morreram 6.900 pessoas infetadas com o novo vírus.

Por outro lado, também houve um aumento no número de pessoas recuperadas: mais 2.300 venceram a doença, elevando assim o número de recuperados para 137.400.