Grimes explica significado do nome do filho, X Æ A-12 Musk.

A artista Grimes e o CEO da Tesla, Elon Musk tiveram o seu primeiro filho e decidiram chamá-lo de X Æ A-12 Musk. Esta escolha insólita acabou por deixar muita curiosidade nos fãs dos artistas e Grimes acabou por utilizar o Twitter para explicar a escolha do casal.

"X é a variável desconhecida. Æ é a ortografia élfica de Ai (amor e/ou inteligência artificial). A-12 = precursora da SR-17 (a nossa aeronave favorita). Sem armas, sem defesas, apenas velocidade. Ótimo em batalha, mas não violento" disse.

Muitos dos seguidores da artista mostraram-se contra a escolha do casal e relembraram Grimes que o filho "é um bebé e não uma máquina".

