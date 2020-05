Nas últimas 24 horas morreram dez mulheres e cinco homens infetados. Todos com mais de 60 anos

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou que nas últimas 24 horas morreram mais 15 pessoas infetadas com o novo coronavírus, em Portugal. No total, registam-se 1089 óbitos desde o ínicio da pandemia. A taxa de letalidade global é de 4,2% e em pessoas acima dos 70 anos é de 15%. As vítimas mortais registadas esta quarta-feira têm todas mais de 60 anos - dez do sexo feminino e cinco do sexo masculino.

Registaram-se mais 480 casos, elevando para 26.182 o número de pessoas infetadas. 838 pessoas estão internadas, das quais 136 em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 2 do que na terça-feira. De todos os pacientes infetados, 84,7% estão em tratamento domiciliário.

Houve ainda registo de mais 333 casos de recuperação, elevando assim o número de pessoas que venceram a doença no país para 2.076.

2.492 pessoas estão a aguardar resultados laboratoriais, menos 179 do que na terça-feira. 24.579 estão sob vigilancia das autoridades de saúde.

Os casos confirmados:

216 meninos e 223 meninas com menos de 10 anos;

359 rapazes e 423 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.388 homens e 1.756 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.583 homens e 2.128 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.720 homens e 2.668 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.730 homens e 2.701 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.372 homens e 1.616 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.073 homens e 1.212 mulheres entre os 70 e os 79;

1.320 homens e 2.754 mulheres casos com mais de 80 anos.

10.711 casos do sexo masculino e 15.471 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

24 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

61 homens e 34 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

128 homens e 90 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

315 homens e 417 mulheres com mais de 80 anos.

534 do sexo masculino e 555 do sexo feminino

Veja o boletim desta quarta-feira aqui.