Archie celebra um ano. Há mensagens de parabéns e um vídeo de Meghan Markle a ler-lhe uma história

Archie, o filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, celebra esta quarta-feira, dia 6 de maio, o seu primeiro aniversário.

A Rainha Isabel II foi a primeira a divulgar uma mensagem desejando os parabéns ao bebé, que é o sétimo na sucessão da coroa britânica. Seguiu-se uma mensagem dos duques de Cambridge, que relembraram através de uma imagem o batizado de Archie, em julho de 2019.

"Desejamos ao Archie um primeiro aniversário muito feliz", escreveram.

Recorde-se que Archie Harrison Mountbatten-Windsor não recebeu o título de príncipe por escolha de seus pais, que este ano perderam o título "alteza real" e deixaram de receber dinheiro público para os chamados "deveres reais", depois de se mudarem para os Estados Unidos.

Esta quarta-feira foi ainda revelado um vídeo de Archie no colo da mãe, Meghan Markle, na Califórnia, de forma a apelar para uma causa solidária que os duques de Sussex apoiam para angariar fundos para ajudar crianças e famílias que estão a ser afetadas pela pandemia.

Happy Birthday to Archie Mountbatten-Windsor who is celebrating his 1st birthday today! 🎈



Archie is The Queen’s eighth great-grandchild. pic.twitter.com/PMaiY6NR1a