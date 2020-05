Ricardo Quaresma atirou-se a André Ventura. Deputado do Chega já respondeu

Ricardo Quaresma utilizou as redes sociais para mostrar o seu descontentamento face à proposta apresentada por André Ventura, que, recorde-se, nos último dias tem dado que falar após defender um “plano de confinamento específico para a comunidade cigana”

O atual jogador do Kasimpasa, da Turquia, deixou uma mensagem no Facebook, em que não esconde a indignação perante a posição do único deputado do Chega.

“Triste de quem tenta ser alguém na vida atirando os homens uns contra os outros. Quando um homem se ajoelha na frente de Deus devia olhar para Deus com o mesmo amor com que Deus olha para nós, sem distinção de raça ou cor. Triste de quem se ajoelha só para ficar bem na fotografia, para enganar os outros e parecer um homem de bem aos olhos do povo”, começou por escrever o atleta.

E acrescenta: “O populismo racista do André Ventura apenas serve para virar homens contra homens em nome de uma ambição pelo poder que a história já provou ser um caminho de perdição para a humanidade”.

“Olhos abertos amigos, o racismo apenas serve para criar guerras entre os homens em que apenas quem as provoca é que ganha algo com isso. Olhos abertos amigos, a nossa vida é demasiado preciosa para ouvirmos vozes de burros… isto se queremos chegar ao céu", concluiu.

Quem não quis deixar o atleta sem resposta foi o próprio André Ventura, que deixou uma mensagem nas redes.

"Se o Ricardo Quaresma, em vez de me atacar, sensibilizasse a comunidade cigana a cumprir as mesmas regras a que todos os restantes cidadãos estão obrigados, talvez a generalidade dos portugueses o compreendesse muito melhor", escreveu.

Antes, Ventura já havia deixado outra mensagem: "O insulto e a difamação pública sempre foram e sempre serão as armas dos que não têm razão".