Encontrado cadáver em praia da Figueira da Foz

Trata-se de um homem, com cerca de 60 anos.

Foi encontrado, na manhã desta quarta-feira, numa zona de rochedos, na praia do Cabo Mondego, na Figueira da Foz, o cadáver de um homem, com cerca de 60 anos.

De acordo com João Lourenço, comandante do Porto da Figueira da Foz, citado pela agência Lusa, o alerta dado à Capitania pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, e apontava para a existência de um corpo nos penedos de Buarcos, que ficam visíveis durante a maré baixa.

Uma vez que a maré estava a subir, o resgate foi efetuado por mar, com recurso a duas embarcações da Polícia Marítima. "Foi um resgate bastante complicado pelo perigo da moto de água poder ir contra as rochas e dado o corpo estar quase em cima da rebentação [das ondas nos penedos], disse o comandante, realçando que por terra "também era arriscado, com a maré a encher".

O resgate acabou por durar mais de uma hora, uma vez que a força do mar levou o corpo “mais para sul”.

Até ao momento não há mais informações sobre a vítima.

"Aparentemente, não é alguém que estivesse desaparecido, não havia ninguém à procura [dele]. Numa primeira análise, poderá ser alguém que andava a passear por ali e se sentiu mal ou teve um acidente", disse, acrescentando que o cadáver "não aparentava estar há muito tempo na água".

O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra.