Bundesliga recebe autorização governamental para regressar a 16 de maio

O campeonato alemão de futebol, suspenso desde março devido à pandemia de covid-19, teve hoje autorização governamental para ser retomado, a partir do meio de maio, anunciou a chanceler alemã, Angela Merkel.

“A ‘Bundesliga’ pode recomeçar a partir da segunda quinzena de maio, respeitando as regras que foram convencionadas”, afirmou.

A nove jornadas do fim, o Bayern Munique lidera a prova, com 55 pontos, contra 51 do Borussia Dortmund (2.º).

Já o Leipzig fecha o pódio, com 50 pontos.

A confirmar-se este regresso, será a primeira Liga entre os principais campeonatos da Europa a voltar à ação.

Recorde-se que a Ligue 1 é até agora a única entre as big5 a ter sido dada por terminada, com o PSG a ser declarado campeão. Antes, a Liga holandesa tinha sido a primeira a anunciar esta decisão mais drástica - também cancelou a prova.

Por cá, espera-se o regresso da I Liga no último fim de semana deste mês (dias 30 e 31).

Por saber estão ainda as datas para um regresso da Serie A italiana e da Premier League.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo aterrou em Turim na segunda-feira, dia que ficou marcado pelo retorno dos treinos em todas as modalidades desportivas no país. Contudo, o internacional português ainda não está a treinar sob as ordens de Maurizio Sarri, treinador da Juventus, uma vez que se encontra a cumprir novo isolamento social durante os próximos 14 dias.