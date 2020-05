Número diário de mortes aumenta pelo terceiro dia consecutivo em Itália

O número diário de mortes por covid-19 voltou a aumentar pelo terceiro dia consecutivo em Itália. Nas últimas 24 horas morreram 369 pessoas devido à covid-19 no país. No total, o novo coronavírus já fez 29.689 vítimas mortais.

Também o número de novos casos registou um aumento face à véspera. Foram diagnosticados nas últimas 24 horas 1.444 casos de infeção, mais 369 casos que ontem. No total, há registo de 214.457 infetados.

Mas nem tudo é mau. O número de recuperados atingiu esta quarta-feira um novo recorde, com 8014 pessoas curadas em 24 horas. No total, mais de 93 mil pessoas já recuperaram da covid-19 no país.