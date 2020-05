Rui Rio. "O PSD terá um papel para ajudar Portugal a sair desta situação muito difícil"

O PSD completou esta quarta-feira 46 anos, mas não houve festa por causa à pandemia da covid-19. A data foi assinalada pelo presidente social-democrata, Rui Rio, com um vídeo de pouco mais de 2 minutos. Na mensagem, disponível no site do partido, Rui Rio insistiu no papel do partido em “momentos críticos” para o País. E “terá de ser também um partido fundamental”, após a crise pandémica. Mais, os sociais-democratas terão “um papel para ajudar Portugal a sair desta situação muito difícil”, assegurou Rui Rio.

“O PSD, ao longo destes 46 anos, foi um partido absolutamente fundamental em momentos críticos desta história recente de Portugal, está outra vez a ser um partido fundamental neste momento de combate à doença e terá de ser também um partido fundamental depois, no relançamento económico”, começou por defender o presidente dos sociais-democratas, ao recordar ainda os fundadores daquela força política.

Perante a covid-19, o PSD quase suspendeu a sua função de oposição e Rio falou do futuro na mensagem de aniversário dos sociais-democratas, defendendo que o PSD terá uma palavra a dizer para ajudar o País a sair da crise. “Em que papel? Naturalmente iremos ver, mas seguramente o PSD terá um papel para ajudar Portugal a sair desta situação muito difícil, talvez até mais difícil que outras situações que vivemos ao longo destes nossos 46 anos”, declarou o presidente social-democrata, sem dar mais detalhes do que será essa missão dos sociais-democratas.

“O papel” do PSD pode não se traduzir no imediato, até porque a crise estará para durar. Talvez por isso, Rui Rio tenha afirmado que conta “com todos os militantes e simpatizantes do PSD para ajudarem Portugal a recuperarem desta situação muito difícil”.

Na sua mensagem, Rio destacou ainda a ligação à União Europeia: “A opção que Portugal fez, com grande apoio e liderança do PSD, pela Europa está à prova como uma opção muito acertada. Se não estivéssemos integrados na Europa, estaríamos numa situação mais difícil. Com a ajuda europeia, nós vamos conseguir sair mais facilmente da crise”.

Ao final do dia, Rui Rio tem prevista a participação numa conferência online, promovida pela distrital do PSD/Lisboa, liderada por Ângelo Pereira.