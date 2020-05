Pai e filho morrem no mesmo dia por covid-19 no Brasil

Pai e filho morreram esta terça-feira por covid-19, no Brasil, onde estavam internados em hospitais diferentes.

O pai, de 56 anos, morava em Lajeado e foi internado no dia 28 de abril, no Hospital Bruno Born. Já o filho, de 32 anos, vivia em Cruzeiro do Sul e estava internado numa unidade hospitalar em Porto Alegre, desde o dia 29 do mesmo mês. Ambos testaram positivo para o novo coronavírus.

Os óbitos foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde esta quarta-feira.

A mãe e mulher dos falecidos também se encontra internada, em Lajeado, onde está a lutar contra o novo coronavírus.

No Brasil, já morreram mais de 7 mil pessoas por covid-19 desde o início da pandemia.