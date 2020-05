Kevin Spacey fala sobre escândalo sexual e compara o que viveu à pandemia

Kevin Spacey viu a sua vida mudar drasticamente em 2017, depois de ser acusado de assédio e abuso sexual. O ator perdeu o seu papel na série House of Cards e acabou por ser substituído no filme Todo o Dinheiro do Mundo.

Longe dos holofotes, o ator recorda agora a fase “horrível” que viveu nos últimos anos.

"Acho que não será surpresa para ninguém dizer que o meu mundo mudou completamente no final de 2017", começou por dizer no podcast Bits & Pretzles, citado pelo Daily Mail.

"O meu trabalho, muitas das minhas relações, a posição na minha própria indústria, desapareceu tudo numa questão de horas", recordou.

O ator compara o que viveu com a atual situação devido à pandemia de covid-19 e diz entender todos os que se sentem mais ansiosos e viram as suas vidas mudar de um dia para o outro.

"Não costumo dizer muito às pessoas que consigo perceber a situação delas porque acho que isso desvaloriza o que podem estar a passar, que é uma experiência única e muito pessoal. Mas, neste caso, sinto que consigo perceber o que é sentir que o nosso mundo subitamente parou", disse.

"Tenho empatia pelo que é ser informado subitamente de que não se pode voltar a trabalhar ou que se pode perder o emprego. E é uma situação sobre a qual não se tem absolutamente qualquer controlo", rematou.