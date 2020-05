NOS. Prejuízo de 10,4 milhões no primeiro trimestre de 2020

Em comunicado, a operadora justifica os resultados com as restrições provocadas pela pandemia da covid-19 em Portugal. No mesmo período de 2019, lucro foi de 42,5 milhões de euros.

A NOS registou um prejuízo de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre de 2020, uma queda acentuada, em comparação com o lucro de 42,5 milhões de euros verificado no mesmo período do ano passado.

Em comunicado, a operadora justifica os resultados com as restrições provocadas pela pandemia da covid-19 em Portugal. “A queda nos resultados explica-se pelos efeitos da pandemia covid-19, pelo aumento de custos não recorrentes, nomeadamente o aumento de provisões para fazer face ao aumento de dívidas incobráveis, entre outros”, lê-se no comunicado.

A NOS adianta ainda que “o contributo das empresas associadas deteriorou-se de forma significativa, registando perdas de 8,8 milhões de euros, com uma contribuição negativa da SportTV e da ZAP, devido ao registo de imparidades e provisões”.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do primeiro trimestre de 2020 caiu 4,6%, para os 152,7 milhões de euros. Em termos de receitas totais, a NOS registou neste período 345,4 milhões de euros, o que representa uma descida de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior. As receitas das telecomunicações caíram 2,2% para os 332,9 milhões de euros, no segmento de consumo a descida foi de 0,2% e as no segmento empresarial de 0,8%.

A operadora destaca no seu relatório que o número de serviços prestados obteve um aumento de 199 mil (+2,1%) para os 9,708 milhões. Os serviços móveis tiveram um crescimento de 98 mil clientes face ao período homólogo, contando no final do primeiro trimestre de 2020 com 4,847 milhões. Os clientes de televisão atingiram os 1,644 milhões, mais 1,7% que em igual período de 2019.