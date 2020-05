Porta-voz de Bolsonaro testa positivo para a covid-19

O porta-voz da Presidência brasileira, general Otávio do Rêgo Barros, de 59 anos, testou positivo para a covid-19.

Rêgo Barros não apresentava quaisquer sintomas e já se encontra a cumprir isolamento social.

Rêgo Barros junta-se assim aos mais de 20 membros do atual Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, a contrair o novo coronavírus.

Recorde-se que depois de uma viagem governamental aos EUA, onde Bolsonaro reuniu com Donald Trump, no último mês de março, vários governantes brasileiros contraíram a covid-19, entre eles os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ambos com mais de 60 anos, além do secretário de Comunicação do Governo, Fábio Wajngarten.

Bolsonaro e Trump têm dado que falar pela posição que assumem em relação ao vírus, que já apelidaram de "gripezinha" e "é só uma gripe", respetivamente.

O presidente brasileiro chegou a fazer o teste mas recusou-se a tornar públicos os resultados para a covid-19.

"Talvez eu tenha apanhado esse vírus no passado. Talvez, mas não o tenha sentido", disse há dias a uma rádio do país.