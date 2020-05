M. Pompeo quer fazer paz no Oriente

Mais uma prova de que nos calharam umas autoridades melhores para o problema do que muitas outras.

Mike Pompeo fez umas viagens pelo Oriente, o Médio, por exemplo, a querer impor planos de paz. O problema é o seu Governo andar por ali a fazer mais guerras do que pazes, e ter-se tornado tão suspeitamente apoiante de Israel, contra os seus adversários, havendo claramente razões dos dois lados que Trump nunca conseguirá ver – talvez apenas por incapacidade real e pessoal. E Pompeo gosta de ser, em tudo (até na Covid 19 nos EUA), mais papista do que o Papa, o que não o qualifica para nenhuma missão internacional.

Enquanto isso, nos EUA morre-se imenso, aparentemente por causa de Trump e apenas por causa do seu cepticismo (seguido muito compenetradamente por Pompeo), sobre uma pandemia que chegou lá suficientemente tarde para ao menos se terem podido tomar medidas como as portuguesas. Mais uma prova de que nos calharam umas autoridades melhores para o problema do que muitas outras.

Pedro d'Anunciação