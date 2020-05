Efemérides de 7 de Maio

2018: Vladimir Putin foi reconduzido há 2 anos como Presidente da Rússia para um quarto mandato (intervalado ao fim de 2 (quando trocou funções com o seu então primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, n.1965) que durará até 2024.

1800 O superintendente-geral dos Correios de Portugal, José Diogo de Mascarenhas, reformou há 220 (regência de D. João VI e reinado de D. Maria I) anos os serviços e criou a função de carteiro.

1891 Na crise económica, política e financeira, o Governo português autorizou há 129 anos o Banco de Portugal a suspender a conversão das notas em oiro.

1919 Em Portugal, a lei passou a contemplar há 101 anos (Governo de Domingos Pereira) a obrigatoriedade de 8 horas diárias de trabalho.

1932 Alemães (nazis) e italianos (fascistas) anunciaram há 88 anos o estabelecimento da aliança política e militar, designada Eixo Roma-Berlim.

1940 Assinatura da Concordata e do Acordo Missionário entre Portugal e o Vaticano há 80 anos, no auge do salazarismo.

1953 Estreou-se há 67 anos o musical Can Can, de Cole Porter, no Teatro Schubert de Nova Iorque- tendo depois outras versões.

1991 A Guiné-Bissau, independente desde 1975, consagrou apenas há 29 anos o multipartidarismo.

2001 O carpinteiro britânico Ronald Biggs (1929-2013), do assalto ao comboio-correio Glasgow-Londres em 1963 e exilado durante muito tempo no Brasil, regressou há 19 anos ao Reino Unido, onde foi detido pela polícia, até ser excarcerado (em 2009) por razões humanitárias.

2004 Chegou há 16 anos às bancas a primeira edição da revista Sábado, com uma fotografia de José Mourinho em destaque na capa.

2018 Vladimir Putin (n.1952) foi reconduzido há 2 anos como Presidente da Rússia para um quarto mandato (intervalado ao fim de 2 (quando trocou funções com o seu então primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, n.1965) que durará até 2024 – mas consta que pretende continuar a fazer tropelias constitucionais, para se manter no Poder depois disso.