Alemanha ultrapassa as 7 mil mortes por covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registadas mais 123 mortes relacionadas com a covid-19 na Alemanha. No total, já morreram 7.119 pessoas infetadas com o vírus no país, de acordo com o Instituto Robert Koch. Relativamente aos dados partilhados na quarta-feira - 165 mortes -, os dados de hoje mostram uma ligeira descida.

Foram confirmados mais 1.284 novos casos nas últimas 24 horas, elevando assim o número total de infetados para 166.091.