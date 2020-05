SATA continua sem voar até 31 de maio

O grupo SATA – detentor das transportadoras Azores Airlines e SATA Air Açores – irá continuar sem voar até 31 de maio, anunciou a empresa. "O grupo SATA manterá a sua operação suspensa até 31 de maio de 2020. Excetuam-se os voos para Toronto, Boston, Praia (Cabo Verde) e Frankfurt, que continuarão suspensos até 06 de junho de 2020", lê-se no comunicado da empresa açoriana.

A SATA indica que os passageiros que viram o seu voo cancelado terão a "possibilidade de agendar a sua viagem" até 31 de dezembro de 2020 ou de solicitar um voucher com validade de um ano para "planear viagens futuras".

"Esta situação poderá ser reavaliada em virtude da evolução do surto de covid-19", acrescenta a empresa.

Recorde-se que a operação da SATA encontra-se suspensa desde 19 de março, devido à pandemia de covid-19, por decisão do Governo Regional dos Açores, que determinou a suspensão das ligações aéreas da transportadora entre todas as ilhas da região, operadas pela SATA Air Açores.

Também nesse dia, o líder do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, anunciou que iriam ser suspensas todas as ligações aéreas do exterior para o arquipélago, da responsabilidade da Azores Airlines.

Em 30 de abril, o presidente do Governo Regional anunciou que a transportadora aérea, da qual a região é acionista único, continuaria sem operar, exceto em casos de força maior ou transporte de carga, mas sem indicar uma data.

A SATA e a Ryanair não estão a operar para os Açores, mas a TAP nunca deixou de voar para a região, mantendo ainda duas ligações semanais para São Miguel e uma para a Terceira.