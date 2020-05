Flamengo tem 38 funcionários com covid-19, entre os quais estão três jogadores

O Flamengo anunciou, esta terça-feira, que 38 funcionários do clube estão infetados com covid-19. Apesar de não ter revelado nomes, o clube brasileiro avançou que três dos infetados são jogadores

“O Flamengo reafirma que está trabalhando em total sintonia com as autoridades governamentais de forma a, com toda a responsabilidade e segurança, colaborar com o importante retorno às atividades do futebol no menor prazo possível”, pode ler-se numa nota publicada no site do clube treinado por Jorge Jesus.

Na quarta-feira, Jorge Jesus esteve reunido com a comissão técnica e o chefe de departamento técnico para, segundo o G1, definir o formato dos treinos.

Recorde-se que, esta segunda-feira, o massagista do clube morreu devido a complicações causadas pelo coronavírus. O Campeonato Carioca de Futebol, disputado entre os clubes do Rio de Janeiro, foi interrompido no início de março