Total de casos confirmados perto dos 27 mil

O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado pela DGS esta quinta-feira, revela que o número de mortes associadas à covid-19 aumentou para 1.105, mais 16 do que no balanço anterior, uma subida de 1,5%.

Nas últimas 24 horas surgiram 533 novos caos de infeção, aumentado para 26.715 o número de contágios no país, o que se traduz numa subida de 2%.

Os doentes recuperados também subiram, sendo já 2.258 as pessoas dadas como curadas da doença.

Por outro lado, há 874 doentes internados, dos quais 135 estão em unidades de cuidados intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.666 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.318 contactos.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (634), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (230), do Centro (213) Algarve (13), dos Açores (14) e do Alentejo que regista um caso, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

Os casos confirmados:

223 meninos e 231 meninas com menos de 10 anos;

373 rapazes e 431 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.397 homens e 1.796 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.626 homens e 2.191 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.757 homens e 2.736 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.769 homens e 2.746 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.396 homens e 1.638 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.079 homens e 1.210 mulheres entre os 70 e os 79;

1.327 homens e 2.789 mulheres casos com mais de 80 anos.

10.947 casos do sexo masculino e 15.768 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

5 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

24 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

61 homens e 34 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

132 homens e 91 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

320 homens e 423 mulheres com mais de 80 anos.

543 do sexo masculino e 562 do sexo feminino