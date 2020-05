Após grave acidente, Diogo Carmona vai regressar à ficção nacional

Depois de vários anos afastado do pequeno ecrã e depois de sofrer um grave acidente, Diogo Carmona vai regressar à ficção nacional.

O jovem ator, que em outubro foi colhido por um comboio na Linha de Cascais, tendo sofrido a amputação do pé esquerdo, vai integrar o elenco da terceira temporada da série Golpe de Sorte, na SIC. As gravações, que até agora estavam suspensas devido à pandemia, devem regressar no final deste mês.

“O Diogo Carmona vai entrar na terceira temporada de ‘Golpe de Sorte’. Depois da despistagem àcovid-19, no final do mês começam os exteriores e, no início de junho, arrancam para estúdio”, revelou uma fonte ao site N-TV.

Diogo Carmona, de 22 anos, participou na série Morangos com Açúcar, da TVI, integrou o elenco de Floribella, na SIC, e fez ainda parte de novelas como Olhos nos Olhos e Dancin Days.