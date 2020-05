Adolescente salva bebé de 15 meses: "30 segundos depois e estaria morto"

Um jovem de 15 anos foi apelidado de herói na cidade de West Yorkshire, em Inglaterra, depois de ter salvado Reggie, um menino de 15 meses, de se afogar num canal, este domingo.

Ryley Ferguson estava a fazer uma caminhada com os seus dois cães quando se apercebeu que um menino se estava a afogar. Mal se apercebeu da situação, o jovem atirou-se para o canal para tentar salvar o bebé mas não estava a conseguir tirá-lo sozinho. Dois homens que ouviram os seus gritos de ajuda acabaram por auxiliá-lo e juntos conseguiram salvar a criança.

O canal passa por trás da casa onde reside o menino com a sua família e a mãe, Rebecca Hampton, não se apercebeu que este tinha fugido do jardim, onde costuma brincar. "Estou tão feliz por ter estado lá. Trinta segundos depois ele estaria morto", disse o jovem. "A verdade é que fiz o que qualquer um teria feito no meu lugar", afirmou, em declarações ao Daily Mail.

O autarca Tom Gordon já expressou publicamente a vontade de reconher a "bravura" da ação de Ryley. "A nossa cidade tem muita sorte em ter alguém como ele. Ele é um herói e mereçe ser reconhecido como tal".

A mãe do menino partilhou uma fotografia que tirou do bebé com Ryley e garantiu que a vai emoldurar num sítio onde Reggie a possa ver. "Para ele saber sempre quem é o anjo da guarda dele. O Reggie vai sempre saber quem é que o salvou e estará sempre em dívida contigo Ryley", escreveu no Facebook.

Um dos moradores da cidade criou um fundo para angariar dinheiro para agradecer a Ryley mas o jovem já disse que todo o dinheiro que lhe for entregue será doado ao serviço nacional de saúde britanico.