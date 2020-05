Manuel Neuer tem uma nova namorada de 19 anos... e há quem diga que é igual à ex-mulher

Manuel Neuer tem uma nova namorada, depois da separação, há quatro meses, de Nina Weiss, com quem estava casado desde 2017.

Contudo, a nova relação do guarda-redes alemão, de 34 anos, não foi a única coisa a chamar a atenção da imprensa alemã, mas sim as parecenças que a nova namorada do guardião do Bayern Munique tem com a sua ex-mulher.

A nova namorada do jogador chama-se Anika Bissel, tem 19 anos, é estudante de moda e joga andebol. Já a ex-mulher, que estudou Economia e Direito, mudou-se de Munique, onde viviam juntos, para Berlim. Em comum têm mesmo as parencenças físicas.