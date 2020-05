Número diário de óbitos por covid-19 continua acima dos 500 no Reino Unido

Vive-se mais um dia negro no Reino Unido. Embora o número diário de mortes apresente um ligeiro decréscimo face à véspera, voltaram a registar-se mais de 500 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados desta quinta-feira revelam que morreram 549 pessoas vítimas do novo coronavírus, menos 110 do que na quarta-feira.

No total, o Reino Unido, o país com mais vítimas mortais devido à covid-19 na Europa, já regista 30.615 óbitos desde o início da pandemia.

O número de novos casos diminuiu ligeiramente face à véspera. Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados mais 4.614 casos de infeção. Na quarta-feira, tinham sido identificados 6.111 novos casos.

No total, há registo de 205.715 infetados no país.