Cláudia Vieira fala sobre relação com Pedro Teixeira

Cláudia Vieira participou, esta quarta-feira, no programa Wi-Fi, da RFM, e acabou por falar na sua relação com Pedro Teixeira.

Em conversa com Rodrigo Gomes, Joana Cruz e Daniel Fontoura, a atriz, de 41 anos, falou de vários aspetos da sua vida profissional e pessoal, e questionada sobre a sua relação com Pedro Teixeira, de quem se separou há cerca de seis anos, Cláudia Vieira admitiu que mantém uma boa relação com o ator, que é pai da sua filha mais velha, e negou que haja mal-entendidos entre ambos.

“Essa é uma questão que me fazem muitas vezes. É muito engraçado. Como eu e o Pedro, depois de uma relação de 10 anos, temos uma filha em comum e nunca nos vêm juntos...”, começou por dizer.

“A minha relação é muito tranquila, somos muito amigos um do outro”,acrescentou.

“Temos uma filha em comum e isso faz-nos estar com muita proximidade sempre“, concluiu.

Recorde-se que, após o fim da relação, Pedro Teixeira assumiu um romance com a atriz Sara Matos. Cláudia Vieira está numa relação com João Alves, com quem teve uma filha recentemente.