EDP. Lucro subiu 45% para 146 milhões de euros até março

A elétrica sublinha que os resultados do primeiro trimestre tiverem "um impacto reduzido" do período de confinamento que teve início a meio de março.

O lucro da EDP subiu 45% para 146 milhões de euros, no primeiro trimestre. A empresa liderada por António Mexia diz que os resultados em análise tiverem “um impacto reduzido do período de confinamento associado à pandemia Covid-19, que teve início nos nossos principais mercados em meados de março”, mas lembra que a recuperação dos resultados líquidos está relacionada com uma forte penalização registada no primeiro trimestre do ano passado, devido a “um volume de produção de energia hídrica anormalmente baixo (em Portugal -48% face à média histórica)”, associado a um período de seca.

A empresa diz que ainda “o volume de eletricidade vendido na Península Ibérica caiu 4% face ao período homólogos, devido principalmente ao decréscimo da atividade económica em Espanha provocado pelo impacto da pandemia covid-19”.

O grupo liderado por António Mexia informou que o resultado líquido do trimestre “foi penalizado pelo impacto negativo não-recorrente da recompra da nossa obrigação híbrida executada no período (-45 milhões de euros)”, sendo que “excluindo este efeito e a contribuição extraordinária sobre o setor energético em Portugal (- 61 milhões de euros), o resultado líquido recorrente apresenta um crescimento de 51%, para 252 milhões de euros”.

Já o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) subiu 6%, para 980 milhões de euros, nos primeiros três meses deste ano.

Neste caso, refere, “o segmento de clientes e gestão de energia foi o principal potenciador” desta performance “enquanto o crescimento das renováveis foi prejudicado pela desconsolidação de projetos vendidos como consequência da aplicação da estratégia de ‘asset rotation’ [rotação de ativos] durante 2019 (-49 milhões de euros)” bem como por “condições de mercado adversas no Brasil (-28 milhões de euros em termos homólogos)”.

O grupo indicou ainda que no período em análise “não houve efeitos extraordinários registados no EBITDA, no entanto os recursos hídricos e eólicos ficaram aproximadamente 10% abaixo da média histórica, prejudicando o EBITDA em cerca de 70 milhões de euros”. O grupo angariou, até ao final de março, receitas de vendas, serviços de energia e outros de 3,5 mil milhões de euros, uma queda de 6% face a igual período do ano passado.

A dívida líquida da EDP foi reduzida em 8%, para 12,7 mil milhões de euros “o valor absoluto mais baixo dos últimos 13 anos”, salientou o grupo.