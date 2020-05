Duas crianças chinesas morreram durante aula de ginástica em que usavam máscara

Dois rapazes, de 14 e 15 anos, morreram após colapsarem durante uma aula de educação física, na China, com apenas seis dias de diferença. O facto de ambas as vítimas usarem máscara durante o incidente está agora a ser investigado.

De acordo com a imprensa internacional, o primeiro jovem, de 15 anos, morreu no dia 24 de abril, depois de desmaiar e embater com a cabeça no chão, durante uma corrida na Caiyuan Middle School, em Henan.

A autópsia viria a concluir que na origem da morte estava uma paragem cardíaca. Os pais acreditam que a morte pode estar relacionada com o facto de o filho usar máscara durante a corrida.

Uma semana depois, na Changsha’s Xiangjun Future Experimental School, um rapaz,de 14 anos, que usava máscara durante uma prova de corrida, também morreu.

Um professor de Medicina Chinesa da Universidade de Shaanxi considera que é pouco provável que a máscara esteja na origem das mortes. Contudo, há quem acredite no contrário. Os casos levaram várias escolas nas regiões de Tianjin e Xangai a cancelar testes físicos.