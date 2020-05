Pandemia já matou quase 267 mil pessoas em todo o mundo

Portugal é o 21.º país do mundo com mais óbitos e o 20.º em número de infeções.

Já morreram 266.919 pessoas em todo o mundo devido à pandemia de covid-19. Desde dezembro, o novo coronavírus já infetou mais de 3,8 milhões de pessoas. O balanço é da AFP e diz respeito a dados recolhidos até às 19h00 desta quinta-feira.

De acordo com a agência noticiosa francesa, já foram oficialmente diagnosticados 3.806.440 casos de infeção em 195 países e territórios.

De realçar que este número representa apenas uma fração do total real de infeções, uma vez que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são os Estados Unidos com 2.862 novas mortes, o Brasil, com 615, e o Reino Unido, com 539.

No total, desde o início da pandemia, os Estados Unidos são o país com mais óbitos por covid-19 (74.844), seguindo-se o Reino Unido (30.615), Itália (29.958), Espanha (26.070) e França (25.987).

Portugal contabiliza 1.089 mortes e 26.182 casos confirmados. É o 21.º país do mundo com mais óbitos e o 20.º em número de infeções.