Efemérides de 8 de Maio

1878 O gabinete regenerador de Fontes Pereira de Melo aprovou há 142 anos a Lei Eleitoral que concedeu,pela primeira vez, direito de voto a todos os que sabem ler e possuam uma renda mínima (uma espécie de voto universal elitista mas não aristocrático).

1886 O xarope concebido por John S. Pemberton (1831-88), estudante de medicina e farmácia, de nome Coca-Cola, foi servido pela primeira vez há 134 anos na farmácia Jacob's, em Atlanta, EUA – como um refresco para a dor do estômago.

1946 Comemorações do primeiro ano da vitória aliada em Lisboa, Porto, Vila Franca de Xira, Alhandra e Sacavém, em que a Oposição reclamou há 74 anos eleições livres edemocracia, vindo as suas manifestações a ser violentamente reprimidas pelaPolícia.

1970 Foi editado let it be, o último álbum dos Beatles, a mais famosa banda rock de sempre, no activo durante os anos 60.

2006 Manifestações em várias localidades do país há 14 anos contra o encerramento de maternidades, decidido pelo ministro da Saúde (2005-08) de José Sócrates, Correia de Campos (n.1942).

2013 O então ex-presidente da Câmara de Oeiras, hoje novamente nesse cargo, Isaltino Morais, deu finalmente entrada no estabelecimento prisional da Carregueira (Sintra), há 6 anos (onde se manteve apenas 427 dias), depois de firme condenação em tribunal em 2009, o que parece ter-lhe valido grande apoio popular – a avaliar pela sua posterior eleição autárquica.

2018 54 autarquias, entre as quais estiveram Loures (PCP) e Lisboa (PS), decidiram há 1 ano aplicar uma taxa agravada sobre imóveis devolutos ou em ruínas.