Romeu e Julieta em tempos de pandemia: casal troca primeiro beijo depois de se terem apaixonado na quarentena

Várias são as histórias partilhadas sobre amor em tempos de covid-19. Michele D'Alpaos, informático, e Paola Agnelli, advogada, dois italianos da cidade de Verona, como Romeu e Julieta, apaixonaram-se durante a quarentena. Quando Paola estava a ajudar a irmã a dar um concerto na varanda, para entreter os vizinhos numa altura em que o confinamento era obrigatório, Michele reparou nela e o casal acabou por trocar vários olhares. Isto no dia 17 de março.

Depois de se terem visto várias vezes, depois do concerto da irmã de Paola, esta percebeu que Michele lhe parecia familiar. E estava certa: ele era irmão de uma das suas amigas. E foi desta forma que o informático conseguiu a conta de instagram de Paola e estes começaram a trocar mensagens. Com o passar dos dias, Michele decidiu ganhar coragem e pintou o nome de Paola num lençol e atou-o no telhado do prédio para que esta visse. "Demos conta de que partilhávamos os mesmos valores e que isso era uma boa base para uma futura relação", revelou Paola ao jornal The Times.

O casal teve finalmente o primeiro encontro cara a cara quando Itália começou a levantar as primeiras restrições, na segunda-feira e as expectativas de ambos correspoderam à realidade. "Estou muito feliz de agora o poder ver, abraçar, beijar", admitiu Paola. Apesar do distanciamento social ser aconselhado por parte do Governo, o casal decidiu beijar-se, visto ambos estarem em quarentena. "Discutimos isso e não queríamos ser punidos como as personagens de Shakespeare - Romeu e Julieta. Mas entendemos que nos enquadrávamos na exigência e avançamos a barreira de um metro de distância", acrescentou Paola. Michele diz que o casal já fala em viver juntos mas afirma que agora "querem aproveitar tudo com calma".