Rapper Ty morre infetado com covid-19 aos 47 anos

Ben Chijioke, o rapper britânico mais conhecido por Ty, morreu aos 47 anos, infetado com a covid-19, esta quinta-feira à noite, de acordo com declarações dos representantes do músico ao jornal The Guardian.

O músico de origem nigeriana esteve internado quase um mês numa Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital britânico e esteva em coma induzido devido a complicações criadas pelo novo coronavírus. Nas últimas semanas, Ty já tinha abandonado a unidade reservada para os pacientes mais graves e encontrava-se melhor. No entanto, na última semana, o músico acabou por ser diagnosticado com pneumonia e acabou por não conseguir vencer a doença, responsável pela morte de mais de 250 mil pessoas em todo o mundo.

O rapper Snips lamentou a morte do cantor, através das redes sociais. "Este homem fez muito por nós. Uma verdadeira lenda de Londres. RIP" Roots Manuva também usou as redes sociais para homenagear Ty. "Descansa em paz meu irmão. Estiveste bem", escreveu. Posdnuous, do trio norte-americano De La Soul, que participou no álbum de Ty, Closer, em 2006, escreveu: "Este irmão foi realmente uma boa pessoa. É triste ver-te partir tão cedo.”