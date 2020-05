Coronavírus encontrado em sémen de doentes recuperados

O SARS-CoV-2 foi detetado em seis de 38 homens internados com covid-19, quarto estavam muito doentes e outros dois estavam em recuperação.

O estudo publicado, esta quinta-feira, diz respeito a dados clínicos de pacientes do Hospital Municipal Shangqiu, na China.

Os médicos, responsáveis pelo estudo, não podem, no entanto, adiantar se o coronavírus pode ser ou não transmitido sexualmente, pois não houve um acompanhamento a longo prazo dos doentes.

Sublinhe-se que estes resultados contrastam com outro estudo, também ele pequeno e feito com base em homens chineses, publicado no mês passado na revista Fertility and Sterility, no qual os investigadores, norte-americanos e chineses, não encontraram presença do vírus no sémen.