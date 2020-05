FIFA autoriza cinco substituições por jogo

É oficial: As equipas de futebol vão poder fazer cinco substituições por jogo, alteração aprovada pelo Internacional Board (IFAB), tendo em vista a proteção dos jogadores devido à pandemia de covid-19.

Recorde-se que há cerca de duas semanas, a FIFA havia sugerido esta alteração às leis do jogo, uma vez que são esperados calendários mais carregados num eventual regresso do futebol - e consequentemente, com o risco de lesões a aumentar.

A medida é temporária e entra imediatamente em vigor.

"Como o futebol está a considerar a retoma das competições pelo mundo após a pandemia de covid-19, o IFAB concordou em fazer uma alteração temporária às Leis do Jogo, com base na proposta feita pela FIFA para proteger o bem-estar do jogador", informa o comunicado do organismo que rege o futebol mundial.

"O IFAB aprovou a proposta da FIFA de introduzir uma alteração temporária à 'Lei 3 -- Os jogadores', que vai permitir um máximo de cinco substituições a serem feitos por equipa. No entanto, cada equipa só poderá fazer as substituições em três momentos, que também podem ser feitas ao intervalo", acrescenta.

No mesmo comunicado, o organismo presidido por Gianni Infantino adianta que a aplicação das cinco substituições fica ao critério da organização das competições, federações ou Ligas.