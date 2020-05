Anthony Hopkins aderiu ao Tik Tok e vídeo já é viral

Há quem defenda que os mais velhos não conseguem acompanhar as novas tecnologias - ainda por cima à velocidade a que chegam, com centenas de aplicações novas a surgirem diariamente. Contudo, Anthony Hopkins provou precisamente o contrário.

Aos 82 anos, o ator aderiu ao Tik Tok e dançou o tema de Drake “Toosie Slide”.

O vídeo já se tornou viral e Hopkins ainda desafiou outros colegas a fazerem o mesmo: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger.



#Drake I’m late to the party... but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK