Jardim Zoológico de Lisboa reabriu hoje ao público

Quase dois meses depois de ter fechado as portas devido à pandemia de covid-19, o Jardim Zoológico de Lisboa reabriu esta sexta-feira, dia 8 de maio, ao público.

"Como espaço amplo e ao ar livre a morada mais selvagem de Lisboa tem a possibilidade de abrir as portas nesta primeira tentativa de busca pela normalidade", pode ler-se no comunicado partilhado no site.

O regresso ao ativo será, contudo, realizado por fases, pelo que as apresentações e atrações vão continuar temporariamente encerradas.

Desde março que o Jardim Zoológico estava 'aberto' para todo o mundo embora apenas através das novas tecnologias.

O Zoo lembra ainda que correspondeu sempre às recomendações dadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), implementando as regras de segurança e higiene recomendadas.

"Hoje, no processo de reabertura, as mesmas recomendações serão tidas em conta e aplicadas às diferentes situações vividas no parque", assegura.