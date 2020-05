GNR continua buscas por menina desaparecida em Peniche

A GNR vai continuar durante a noite as buscas para encontrar a criança de 9 anos, desaparecida na Atouguia da Baleia, em Peniche, desde a manhã de quinta-feira, confirmou esta sexta-feira fonte oficial do Comando Territorial de Leiria.

Valentina Fonseca tem os pais separados e vive em regime de guarda partilhada, sendo que esta quinta-feira se encontrava com o pai, que acredita que esta tenha abandonado a casa pelo seu próprio pé, de acordo com o comandante da GNR. De acordo com o tio da menina, "não é a primeira vez que esta sai de casa", já que na Páscoa do ano passado tinha abandonado sozinha a casa do pai, tendo sido encontrada na rua pelas forças policiais.

Apesar de não haver um cenário de crime, a Polícia Judiciária (PJ) foi alertada para o desaparecimento e está a averiguar o caso.