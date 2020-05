Região de Lisboa com mais casos

Avaliação do desconfinamento está em marcha e na próxima semana haverá uma nova reunião técnica. Lisboa e Vale do Tejo ultrapassa o Norte nos novos casos diagnosticados.

Os casos diagnosticados de covid-19 no país aumentaram na última semana. A região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou o Norte nos novos diagnósticos e registou nos últimos dias um maior crescimento de novos casos. Desde o passado domingo até quinta-feira, os dados disponíveis no balanço de ontem, foram diagnosticados 1744 novos casos de infeção no país, contra 1141 no mesmo período da semana passada. Na região Norte, que na semana passada levou a dianteira, foram confirmados 668 casos e na região de Lisboa 957, quando na semana passada tinham sido neste mesmo período 383. Um concelho mereceu maior atenção: a Azambuja, onde a fábrica Avipronto foi encerrada no passado fim de semana e mais de 100 colaboradores testaram positivo para o vírus, embora nem todos residentes no concelho. A concentração de pessoas nos comboios levou a autarquia a apelar ao reforço das carruagens e a anunciar que está a ser feita a sensibilização junto das 220 empresas que operam no município, onde trabalham mais de 8000 pessoas. Além do surto na Avipronto, foram detetados dois casos na Solvensen e outros trabalhadores estão a ser testados. Imagens partilhadas durante a semana mostravam o apeadeiro cheio, com dificuldades no cumprimento das distâncias de segurança.

A Direção Geral da Saúde garantiu que a situação na região de Lisboa está a ser avaliada e será multifatorial. Além do surto na Azambuja, a diretora-geral da Saúde explicou que estão a ser feitos uma média de 4000 testes por dia em rastreios em lares, um processo concluído mais cedo na região Norte.

Nestes rastreios têm sido detetados casos positivos mas muitos assintomáticos e em pessoas jovens. Apontando estes dois fatores, a diretora-geral da Saúde deixou a ressalva de que a situação continua a ser investigada. Durante a semana, a Direção Geral da Saúde confirmou ao SOL que os cálculos dos últimos dias revelam que o R0, o número básico de reprodução da epidemia e que dá uma indicação do número de contágios a partir de cada doente infetado, foi ligeiramente superior na região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo-se fixado em 1. Na região Norte era de 0,9.

Sobre o aumento de diagnósticos durante a semana, a Direção Geral da Saúde considerou prematuro concluir que possam ser já reflexo dos primeiros dias de desconfinamento. Dado o período de incubação do vírus (em média 5 dias) e manifestação de sintomas, só durante a próxima semana é previsível que se perceba melhor alguma nova tendência. Para o final da semana está agendada uma nova reunião técnica para avaliação da primeira etapa de desconfinamento, que arrancou na última segunda-feira com a abertura do pequeno comércio, cabeleireiros e barbearias. E o apelo para o cumprimento das regras de distanciamento foi reforçado ao longo de toda a semana, à medida que vão sendo conhecidas novas orientações para os estabelecimentos e perspetivas para as semanas que se avizinham. «Desconfinar não é abrandar», reforçou, no briefing diário desta sexta-feira, o secretário da Estado da Saúde António Lacerda Sales. «O regresso aos fluxos das nossas vidas não pode e não deve pôr em causa o caminho que foi feito até agora com grande sacrifício pessoal de todos os portugueses», disse.

Com o verão a aproximar-se e ainda sem certezas sobre como poderá funcionar a época balnear – o anúncio das regras foi remetido para a próxima semana e deverá passar por lotações reduzidas e reforço da vigilância –, o Governo voltou ontem a apontar para as férias e anunciou que quer garantir condições para que os emigrantes possam reencontrar-se com as famílias. «O Governo está a trabalhar para assegurar que, em qualquer cenário de evolução da situação na fronteira terrestre, venha a ser possível aos portugueses residentes no estrangeiro e com outra residência ou familiares em Portugal deslocarem-se ao nosso país no período de férias de verão», informou o gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Planos dependentes da curva

Todos os planos e calendarizações poderão, no entanto, ser ajustados em função do comportamento do vírus e da pressão sobre os serviços de saúde.

Os sinais são, por agora, ainda pouco conclusivos. Nesta sexta-feira, depois de quatro dias consecutivos de novo a aumentar, o número de doentes internados com covid-19 – um dos elementos que está a ser vigiado diariamente pelos epidemiologistas – diminuiu para 842. Encontrava-se, ainda assim, acima do mínimo de 813 doentes internados, que se atingiu no domingo passado depois de semanas de maior pressão nos hospitais. Já a ocupação dos cuidados intensivos manteve uma tendência decrescente e o número de mortes por covid-19 foi esta quinta-feira o mais baixo desde 23 de março.

Todos estes indicadores são monitorizados para perceber a evolução da epidemia, sendo que os novos casos diagnosticados e internamentos acabam por refletir mais cedo eventuais acelerações do surto. Portugal registou até esta sexta-feira 1114 vítimas mortais por covid-19 e a taxa de letalidade acima dos 70 anos subiu para 15% nos últimos dias. A maioria dos doentes ainda não conseguiu debelar o vírus, havendo agora 2400 doentes recuperados. A duração da infeção em fase ativa, mesmo nos casos ligeiros, é um dos desafios da doença, com os internamentos prolongados a serem também um dos fatores a representar maior pressão sobre os serviços de saúde.

Idas às urgências começam a recuperar

Os hospitais estão também a reiniciar a atividade, mantendo parte das consultas à distância, mas retomando cirurgias prioritárias e exames, com circuitos definidos para triar sintomas e separar casos à partida suspeitos de covid, numa altura que também acaba por se tornar mais crítica para prevenir que eventuais casos de infeção passem despercebidos e possam gerar contágios nas equipas hospitalares.

Num hospital da grande Lisboa, o SOL constatou esta semana os procedimentos da pré-triagem na urgência com um primeiro contacto com uma equipa totalmente equipada para despistar sintomas e queixas. E saltam à vista algumas dificuldades práticas, como garantir a distância no exterior e nas salas de espera quando se verifica maior afluência em algumas zonas e a própria sensibilização dos utentes, do uso das máscaras que sistematicamente são ajeitadas com as mãos ao contacto físico nos gestos mais simples, como uma doente que deixou cair a muleta e foi auxiliada por outra senhora, mais velha, que aguardava ao lado, e prontamente apanhou do chão o objeto e o entregou amavelmente, sem procurar fazer a higiene das mãos nos muitos dispensadores de solução alcoólica disponíveis. Uma doente em cadeira de rodas foi posicionada pelo profissional de saúde imediatamente ao lado de um jovem que já estava sentado na sala de espera, tendo sido o segurança a pedir mais tarde que procurassem ter distanciamento.

Rotinas que, aos poucos, vão-se interiorizando, mas ainda parecem estar a ser adquiridas por todos. De máscara, muitos profissionais exibem as marcas das últimas semanas, com feridas na zona do nariz e alguns com pensos para evitar a fricção.

Do SNS 24, recomendado como ponto de contacto prévio antes de qualquer deslocação aos serviços de saúde, os conselhos foram precisos: depois de regressar do hospital, entrar em casa de preferência só de meias, tomar banho e colocar a roupa para lavar a 60 graus.

Não existindo ainda um balanço destes primeiros dias de retoma da atividade nos hospitais, os dados disponíveis no Portal do SNS revelam já um ligeiro aumento dos episódios de urgência depois da quebra para mais de metade da atividade durante o período de emergência.

Nestas segunda e terça feira, os últimos dados disponíveis na plataforma do Ministério da Saúde, as idas às urgências voltaram a superar a barreira dos 10 mil episódios, o que já não acontecia desde o dia 13 de março.