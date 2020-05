Mais de 10 mil infetados e 750 mortos nas últimas 24 horas no Brasil

País tem no total mais de 145 mil casos confirmados de covid-19, dos quais já morreram quase dez mil pessoas.

O Brasil registou 751 novos óbitos diários por covid-19 no último balanço das autoridades de saúde, elevando para 9.897 o número de vítimas mortais desde o início do surto no país.

Houve ainda, durante o mesmo período de 24 horas, a confirmação de 10.222 novos casos, que elevam o total de diagnósticos positivos para o novo coronavírus para 145.328.

São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, continua a ser aquele que concentra o maior número de casos, contabilizando oficialmente 3.416 mortos e 41.830 infetados.