Número diário de novos casos é o segundo mais baixo desde março

O boletim da situação epidemiológica em Portugal revelou, este sábado, que 1.126 pessoas já morreram de covid-19.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 12 óbitos e 128 infetados, o segundo valor mais baixo de novos casos desede o início do surto no país, elevando o total de diagnósticos positivos para 27.406, uma subida de apenas 0,5%.

O número de doentes recuperados subiu de 2.422 para 2.499 mais 77 do que no boletim anterior.

O número de internados voltou a descer, encontram-se agora hospitalizadas 815 pessoas, menos 27 do que ontem. Em estado crítico, nos cuidados intensivos, estão 120 doentes, menos 7 do que no balanço anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 2.955 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 26.667 contactos.

Segundo o boletim, divulgado hoje, Lisboa é o concelho com maior número de infetados, 1.724, seguindo-se Vila Nova de Gaia com 1.448, Porto com 1.300, Matosinhos com 1.197 e Braga com 1.149.

Os casos confirmados:

230 meninos e 235 meninas com menos de 10 anos;

386 rapazes e 445 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

1.443 homens e 1.839 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.679 homens e 2.273 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.816 homens e 2.798 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.806 homens e 2.815 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.434 homens e 1.683 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.095 homens e 1.244 mulheres entre os 70 e os 79;

1.342 homens e 2.843 mulheres casos com mais de 80 anos.

11.231 casos do sexo masculino e 16.175 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem entre os 20 e os 29 anos;

5 homens e 6 mulheres entre os 40 e os 49 anos

27 homens e 9 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

63 homens e 34 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

133 homens e 93 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

323 homens e 432 mulheres com mais de 80 anos.

552 do sexo masculino e 574 do sexo feminino