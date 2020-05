Autoridades sem pistas do paradeiro da criança desaparecida em Peniche

As autoridades continuam as buscas para encontrar a criança de 9 anos desaparecida no concelho de Peniche desde a manhã de quinta-feira.

As operações contam com a colaboração da população da freguesia de Atouguia da Baleia, onde reside o pai da criança.

Até agora, "não houve quaisquer indícios" do paradeiro da criança, adiantou fonte da GNR, citada pelo Jornal de Notícias.

A família publicou também apelos no Facebook a pedir informações.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnuno.pedro.777%2Fposts%2F1312563958937457&width=500" width="500" height="733" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>