Encontradas peças de roupa em terreno baldio perto da casa da menina desaparecida em Peniche

"Foi despida há pouco tempo", afirmou popular que descobriu as peças de roupa.

Um habitante deslocava-se a cavalo por terrenos baldios de Peniche, perto de casa da menina de nove anos, desaparecida desde a manhã de quinta-feira, quando encontrou duas peças de roupa, uma de criança e outra de senhora, que foram entregues às autoridades.

"Dei uma volta por aqueles terrenos onde as pessoas normalmente não andam e encontrei uma t-shirt amarela de criança, no chão, e, uns metros ao lado, um casaquinho de senhora", afirmou o homem, citado pelo Jornal de Notícias.

O facto de a roupa não estar suja chamou-lhe a atenção. "Foi despida há pouco tempo", acrescentou, confirmando que alertou as autoridades depois da descoberta.

A GNR mantém as buscas, realizadas com a ajuda de populares, para encontrar a criança de 9 anos desaparecida no concelho de Peniche desde a manhã de quinta-feira.