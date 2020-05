A França atualizou, este sábado, os dados referentes à covid-19 em mais 80 óbitos, elevando para 26.310 o número de pessoas que já morreram infetados pelo coronavírus.

No total, o país já confirmou 176,079 contágios desde o início do surto no país.

Mais de 22 mil pessoas estão hospitalizadas, das quais 2.812 estão em unidades de cuidados intensivos.