Nova Iorque anuncia morte de três crianças por doença associada à covid-19

O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, anunciou que duas crianças, de sete e cinco anos, e um adolescente morreram devido a alegadas complicações da covid-19, que incluem problemas de coração e inchaço nos vasos sanguíneos.

As três vítimas mortais testaram positivo para o novo coronavírus mas em nenhum caso manifestaram os conhecidos sintomas associados à doença.

Porém, nos três casos, as vítimas mortais desencadearam o síndrome de Kawasaki, uma doença inflamatória rara. Apesar de não haver provas que o novo coronavírus possa estar associado â doença, são já neste momento 73 os casos da doença identificados no estado norte-americano.

Os sintomas incluem febre prolongada, dores abdominais e dificuldades respiratórias.

“Esta é a última coisa que precisamos, com tudo o que se passa, com toda a ansiedade, é que os pais tenham de se preocupar se as suas crianças estão ou não infetadas”, lamentou Cuomo, em declarações à imprensa.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela covid-19, quer em número de mortos, como em casos diagnosticado.

De acordo com o último balanço, são já mais de 78 mil as vítimas mortais no país.