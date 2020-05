Professoras de inglês fazem rap para ensinar meses do ano e vídeo torna-se viral (com vídeo)

Duas professoras de inglês do 3º. e 4º. anos decidiram fazer um rap para ensinar os meses do ano aos alunos e o resultado deste método de ensino já está à vista de todos: o vídeo conta já com milhares de visualizações desde que foi partilhado nas redes sociais.

Recorde-se que o #EstudoEmCasa, também conhecido por Telescola, é transmitido de segunda a sexta-feira na RTP Memória, das 9h às 17h30.

São, de resto, muitos os momentos que têm sido partilhados na internet desde que o ensino à distância passou a ser uma realidade no país na sequência da pandemia de covid-19.