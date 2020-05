Gwen Stefani e Blake Shelton compram mansão por mais de 13 milhões

Gwen Stefani e Blake Shelton compraram uma nova casa, que custou 13,2 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de euros, em Encino, Califórnia.

Esta é a primeira casa que os cantores compram juntos desde que começaram a namorar em 2015.

A propriedade conta com uma sala de cinema, garagem com capacidade para quatro carros, uma luxuosa cozinha e uma grande piscina com spa.

Recorde-se que o namoro entre a cantora, de 50 anos, e o cantor, de 43, começou há cinco anos, pouco depois dos términos das relações com Gavin Rossdale e Miranda Lambert, respetivamente.

Sending love and well wishes to u as we share our acoustic version of #nobodybutyou#staysafe 🙏🏻

Love u @blakeshelton ❤️Gx https://t.co/evqUh6jaP5