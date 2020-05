DGS diz que risco no futebol será avaliado em caso de muitos testes positivos

"É uma situação muito complexa, conciliar o retorno da atividade do futebol com regras sanitárias e de segurança"

Graça Freitas afirmou hoje que, caso os testes às equipas de futebol derem um número elevado de casos positivos de covid-19, terá de ser equacionada pelas autoridades “a avaliação de risco”.

“É uma situação muito complexa, conciliar o retorno da atividade do futebol com regras sanitárias e de segurança. É difícil definir linhas vermelhas. Se os testes feitos às equipas derem um número elevado de pessoas positivas, terá de ser equacionada pelas autoridades de saúde de nível local, regional e nacional a avaliação do risco em concreto”, disse a diretora-geral da Saúde, na conferência diária sobre a evolução pandemia.

“De acordo com os resultados, está prevista a intervenção da autoridade de saúde. Qualquer decisão de avaliação do risco e de medidas em concreto envolve os três níveis: local, regional e nacional. As regras vão ser cumpridas, aguardemos os resultados e depois vamos avaliar os riscos”, acrescentou.

Recorde-se que três jogadores do V. Guimarães tiveram, este sábado, resultados positivos à covid-19, nos testes efetuados pelo clube.

Estes são os primeiros casos detetados em jogadores de equipas da I Liga de futebol.