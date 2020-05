Calem-nos!

Vem isto a propósito de o único deputado do tal Basta! querer, calar o futebolista Quaresma – quando este saiu a defender o seu povo, os ciganos, contra palavras disparatadas do outro

A ideia é só eles falarem. E por maior que seja o disparate, não deixar haver qualquer contraditório. Noutros tempos, as força mais reacionárias pediam contraditórios, agora querem evitá-lo.

Assim se percebe e mudança de posições.

Não vi em directo a declaração do deputado, nem o contraditório de Quaresma. Mas estava há dias a ver o Governo Sombra na SIC, quando eles puseram isso para se ver. E todos à uma, mesmo os mais à direita, como o assessor presidencial Pedro Mexia, e o comentador jornalístico João Miguel Tavares (que afiança não ser da família do outro Tavares que assina também no Público, o Rui), pareceu-me acharem que Quaresma tem razão.

Acharam também sem razão a posição do CDS, e mais concretamente do seu isolado eurodeputado Nuno Melo, quanto à prestação do Rui Tavares na Telescola. Como já tinha sido afirmado pelo próprio Rui Tavares, tratou-se apenas de um programa de história dele, uma parte do qual foi escolhida por um professor da Telescola, para a sua classe. Uma lição séria, que poderia ser dada por um historiadormais à direita como Rui Ramos. Ainda assim, Nuno Melo quer que se calem os professores que ele tem por heterodoxos, e talvez apenas esses, na Telescola. Todos muito democratas, desde que não sejam obrigados a ouvirem o mais levecontraditório.

Pedro d'Anunciação