O emotivo texto de Inês Herédia em reação à morte da pequena Valentina: "A nossa espécie é o verdadeiro vírus"

Valentina, queria dizer-te tudo o que sinto mas não me sai nada. Não te conheço mas sei quem és através do amor que tenho pelos meus filhos. Queria dizer-te que a nossa espécie é o verdadeiro vírus, e que tu, os meus filhos e todas as crianças do mundo, são os únicos que de vírus não têm nada. São a Vida e a Luz no mundo. Não sei quem és, nunca te conheci, mas pela parte que me toca enquanto ser humano, só me apetece pedir-te desculpa. Desculpa por a nossa espécie conseguir ser a escuridão que tu nunca devias ter conhecido. És luz, amor e promessa. E assim permanecerás no coração de todos nós, que não te conhecendo, faríamos tudo para te trazer de volta. Até já 💙

A post shared by Inês Herédia (@inesheredia) on May 10, 2020 at 5:34am PDT