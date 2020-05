Vídeo de voo entre Madrid e Gran Canária mostra falta de distância de segurança entre passageiros

Nas imagens pode ver-se os passageiros indignados com a situação e a discutir com o comissário de bordo sobre a falta de espaço.

Numa altura em que muitas das restrições para prevenir a propagação da covid-19 estão a ser levantadas, é aconselhável que as empresas e serviços que voltem a abrir ao público tenham planos que garantam o cumprimento do distanciamento social entre clientes. E foi esta "falta de planeamento", como muitos apelidam nas redes sociais, que "chocou" os passageiros de um voo da Iberia Express, entre Madrid e Gran Canária, realizado este domingo.

De acordo com as imagens, as distâncias de segurança recomendadas não estavam a ser respeitadas. Num dos vídeos partilhados nas redes sociais pode ver-se os passageiros a questionarem o comissário de bordo sobre a situação. "Onde está a distância de segurança? O avião está quase cheio e não há sequer um assento de separação entre os passageiros", lamentou um dos viajantes na sua conta oficial de Twitter.

No site oficial, a Iberia Express assegura que a empresa está a cumprir as medidas de combate à covid-19 e que existe um plano de ação que garante a segurança dos seus passageiros.Os aviões incluem ainda um sistema de ar que permite a sua renovação a cada dois e três minutos através do filtro HEPA - com "99,9% de eficiência" contra vírus e bactérias.

Foi ainda reforçada a limpeza diária da aeronave e eliminado os serviços de bordo como a venda e distribuição de alimentos. O uso de máscara na viagem é também obrigatório, salienta ainda a mesma fonte.