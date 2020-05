Rússia é o terceiro país do mundo com maior número de casos de covid-19

A Rússia ultrapassou, esta segunda-feira, o número de infetados de covid-19 de Itália e do Reino Unido, sendo assim o terceiro país do mundo com maior número de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, depois dos EUA, onde estão registados 1.367.963 casos, e Espanha, onde estão 264.663 infetadas.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 11.600 novos casos no país liderado por Vladimir Putin, elevando assim o número total de infeções para 221.344. Apesar do número preocupante de pessoas infetadas, o número de óbitos registados permanece relativamente baixo: 2009 vítimas mortais. Já o Reino Unido tem 31.855 mortos, em mais de 217 mil casos, e a Itália registou 30.560 mortos, dentro de mais de 211 mil casos.

Apesar de as autoridades de saúde russas justificarem o aumento do número de casos com o número de testes, muitos duvidam que seja disto que se trata e acusam o Governo russo de estar a ocultar factos relacionados com a mortalidade por covid-19 no país.

Vladimir Putin irá decidir esta segunda-feira se o período de trabalho deve continuar a ser pago durante o confinamento imposto pelo Governo, no final de março, como medida de combate à propagação da doença. Esta medida terminaria esta segunda-feira, dia 11, no entanto o tema voltará a ser discutido.

As autoridades de Moscovo e de outras regiões perto da cidade já anunciaram a extensão do confinamento até 31 de maio e tornaram obrigatório o uso de uma máscara em transportes públicos e no comércio, algo que já acontece em São Petersburgo.